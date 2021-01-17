شاهد: منحوتات جليدية رائعة في مهرجان عالم الجليد والثلج في الصين

تم تقليص المهرجانات ومختلف الفعاليات في هاربين الصينية هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بعد. ورغم تنظيم فعاليات معرض "عالم الجليد والثلج" ومعرض "النحت على الثلوج"، وهما من أشهر معارض مهرجان الثلوج، إلا أن المنظمين ألغوا جميع التجمعات الجماهيرية ومختلف النشاطات على غرار تجمع العد التنازلي لاستقبال لعام الجديد والسباحة على الجليد وحفلات الزفاف على الجليد وغيرها.

وأكد هان زينكون، وهو نحات من مدينة هاربين وسبق وأن شارك في مسابقة النحت على الجليد في المهرجان الذي نُظم في العام 2018، أن صنع منحوتات جليدية هي عملية سحرية حيث قال: "في الواقع، يكون المرء سعيدا وهو يُبدع، فهو ينسى كل شيء، ويُكرس نفسه بالكامل للإبداع. إنها العملية الأكثر روعة، والأكثر سحرا". وأعرب هان زينكون عن أسفه لافتقاده "الأجواء المزدحمة" للمهرجان التي شعر بها خلال السنوات الماضية.

وأضاف: "الأشياء التي أحبها، بما في ذلك الإبداع والإنتاج والنقل والتركيب وتقديم المنحوتات الجليدية، الآن لا يسمحون لنا بالقيام بذلك، وأشعر أنني عاطل عن العمل."

وقام هان زينكون إلى جانب زملائه في معهد هيلونغجيانغ لبحوث الفن المعاصر هذا العام بتنظيم معرض للنحت الثلجي مع أكثر من 40 كتلة ثلجية بأحجام مختلفة، وفي هذا الشأن أكد: "نعتزم السماح للسياح والمواطنين بالاستمتاع بجمال الثلج. هذه هدية نريد تقديمها للمواطنين. كان العام 2020 محبطًا، ونسعى إلى تشجيع الناس على الخروج في الهواء الطلق".

ومن المقرر أن يستمر المعرض إلى غاية ذوبان الثلج في أوائل الربيع. ودعت الصين عشرات الملايين من العمال المهاجرين على عدم السفر ووالتنقل خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل، والتي عادة ما تكون أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم. وسيتم تقديم العطلة المدرسية بأسبوع وسيطلب من السياح عدم القدوم إلى بكين لقضاء العطلة.