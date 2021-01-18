ترامب سيقيم حفل وداع رسمي في يوم تنصيب بايدن

قبل أربع ساعات من تنصيب خلفه جو بايدن، من المتوقع تنظيم مراسيم وداع رسمية للرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند عند الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من إبلاغ جميع المدعوين بالوصول عند الساعة 7:15 صباحاً، إلا أن تفاصيل الحفل ليست واضحة بعد.

وبحسب بعض التقارير، يتم التشاور في إمكانية تقديم التحية من خلال إطلاق 21 طلقة مدفعية. وتشمل مراسيم حفل وداع ترامب فرقة عسكرية، وسجادة حمراء وموكباً ضخماً.

ويفترض أن يغادر ترامب في ما بعد إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لتكون هذه الرحلة الأخيرة التي يقوم بها ترامب على متن الطائرة الرئاسية قبل أن تصبح تحت تصرف بايدن.

وتم توزيع الدعوات على أنصار ترامب والمسؤولين السابقين الذين عملوا ضمن فريقه الخاص وغيرهم من الداعمين.

وستقوم مجموعة أصغر من موظفي البيت الأبيض بتوديع ترامب في البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح هذا اليوم قبيل ذهابه إلى قاعدة أندروز.

وأدت الترتيبات والإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لمنع حدوث أية اضطرابات مشابهة لما حدث في 6 يناير/كانون الثاني بعد اقتحام انصار ترامب مبنى الكونغرس، إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور.

ويترك ترامب الذي أبرز حكمه انقسامات المجتمع الأمريكي وزاد من حدتها، بلدا مجروحا يعتريه الشك والغضب. ويواجه بايدن مهمة صعبة تقضي بتضميد الجراح.

وأبلغ الرئيس المنتهية ولايته أنه لن يحضر المراسيم، ورد بايدن معتبرا أن غيابه سيكون "أمرا جيدا". كما سيغيب عن الحفل الرئيس الديمقراطي الأسبق جيمي كارتر بسبب تقدمه في السن (96 عاما).