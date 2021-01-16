فيسبوك تتخذ إجراءات خاصة تمهيداً ليوم قسم الرئيس المنتخب جو بايدن

أكدت شركة فيسبوك أنها ستقوم بحظر جميع الإعلانات الداعية إلى تنظيم أحداث وفعاليات جديدة بالقرب من مبنى البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن لتفادي أعمال العنف المحتملة خلال يوم قسم الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ 20 من يناير-كانون الثاني.

وتسعى السلطات الأمريكية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية خلال حفل تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة. ويبدو أن الأمر لا يقتصر على فيسبوك فحسب حيث تسعى شركات التكنولوجيا الأخرى لمنع استخدام منصاتها للتخطيط أو لتنفيذ أعمال عنف وشغب بعيد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في الـ 6 من هذا الشهر من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأوضحت شركة فيسبوك في منشور أنها سوف تقوم بمراجعة الأحداث الحالية المتعلقة بيوم القسم وإزالة جميع المنشورات التي تنتهك سياسة الموقع، وأنها ستمنع المستخدمين الذين انتهكوا قواعدها من إنشاء مقاطع فيديو مباشرة أو أحداث أو مجموعات أو صفحات.

وقالت فيسبوك في بيان: "نراقب إشارات العنف أو كل التهديدات الأخرى في واشنطن العاصمة وعبر جميع الولايات الخمسين".

ودعا مسؤولو الدفاع في العاصمة واشنطن حكام الولايات إرسال المزيد من قوات الحرس الوطني لتأمين العاصمة أثناء حفل التنصيب. ومن المتوقع أن تتم بعض فعاليات التنصيب بشكل افتراضي، نظرا لانتشار فيروس كورونا. وكان الكونغرس قد صادق على فوز الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد أن أخلت الشرطة المبنى من المقتحمين.