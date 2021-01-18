أطلقت الشرطة المدعومة بعناصر الجيش في غواتيمالا الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات ضدّ مهاجرين هندوراسيين حاولوا اختراق أحد الحواجز الأمنية هذا الأحد.

وتوقف نحو ألفي مهاجر قبل بلوغ الحاجز الذي تمّ وضعه على الطريق السريع باتجاه تشيكويمولا في منطقة فادو هوندو.

وحاول حوالي 100 مهاجر شق طريقهم عبر الحاجز الأمني، لكنهم فوجئوا بردّ الشرطة العنيف تسبب ذلك في اشتباكات وأصيب بعض المهاجرين بجروح بسبب لجوء الشرطة إلى العنف.

ونجح آلاف المهاجرين القادمين سيراً من هندوراس من دخول الحدود نحو غواتيمالا عند نقطة إل فلوريدو الواقعة على بعد 220 كيلومتر شرق العاصمة غواتيمالا. وانطلق المهاجرون من هندوراس ضمن قافلة فجر الجمعة من مدينة سان بيدرو سولا، على أمل دخول الولايات المتحدة لتأمين ظروف معيشية أفضل.