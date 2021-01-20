الاتحاد الأوروبي يرحّب بتعيين "يان كوبيش" مبعوثا أمميا إلى ليبيا ويدعوإلى حل سياسي لتجاوز الأزمة

رحّب الاتحاد الأوروبي بتعيين الدبلوماسي السلوفاكي، يان كوبيش مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل أن "الأزمة الليبية تمر حاليًا بنقطة تحول" موضحا أن "الاتحاد الاوروبي يثمّن دور الأمم المتحدة للعمل على إحراز تقدم نحو حل سياسي مستدام في ليبيا" معتبرا الحل السياسي "الطريقة الوحيدة لوضع حد نهائي للأزمة ، وضمان وحدة البلاد وسيادته وكذا استقراره".

يان كوبيش، الذي سيتولى مهام منصبه بدءا من شهر شباط، عمل من قبل ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ​العراق​ بين 2015 و2018، ورئيسا للبعثة الأممية في ​أفغانستان​ بين 2011 و2015، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا​ (2009-2011) كما كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين 2006 و2009.

كما أثنى الممثل لممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي على الدور الذي قامت به رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز،من أجل "دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام" على حد قوله.

يذكر أن منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا كان شاغرا منذ مارس 2020، حيث استقال منه الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة.