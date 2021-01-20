تابعوا معنا مباشرة مراسم تنصيب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة جو بايدن ونائبته كامالا هاريس

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، مراسيم تنصيب الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ويشهد مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن الذي سيحتضن مراسم التنصيب إنزالا أمنيا كثيفا وغير مسبوق للحرس الوطني نظرا للأحداث التي عرفها الكابيتول بداية هذا الشهر.

وكان الآلاف من أنصار ترامب قد احتشدوا أمام المبنى في السادس من يناير فيما قام عدد منهم باقتحامه وتعطيل جلسة المصادقة على الانتخابات بعد خطاب لترامب حث فيه أنصاره على السير نحو الكابيتول لإيقاف ما أسماه "سرقة الانتخابات".

17:40 المغنية ليدي غاغا، أحد المؤيدين لجو بايدن تؤدي النشيد الوطني الأمريكي 17:39 ترامب يصدر عفوا رئاسيا جديدا لصالح ألبرت بيرو أحد أصدقائه المدان بالتهرب الضريبي 17:27 17:22 انطلاق مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا وكامالا هاريس نائبة له 17:21 17:20 17:17 الرئيس الديمقراطي جو بايدن وعقيلته جيل يصلان إلى ساحة الكابيتول في واشنطن حيث سينصب رئيسا للولايات المتحدة 17:14 17:12 وصول نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها إلى حفل التنصيب في ساحة الكونغرس في واشنطن 17:10

##