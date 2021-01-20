بعد اختفائه لأكثر من شهرين عقب انتقاده السياسية المالية لبكين مؤسس "علي بابا" يظهر في فيديو جديد

ظهر مؤسس شركة "علي بابا" الصيني جاك ما علناً لأول مرة منذ اختفاء دام شهرين ونصف مما أثار شكوك حول مصيره بعد انتقاده للسياسات المالية لبكين.

وظهر الملياردير البالغ من العمر56 عاماً في مقطع فيديو هنأ فيه المعلمين الذين تدعمهم مؤسسته دون التطرق إلى ابتعاده عن الأنظار خلال الفترة الماضية.

وجاء اختفاء ما المفاجئ عقب انتقاده للسياسات المالية الحكومية خلال مؤتمر في شنغهاي يوم 4 أكتوبر – تشرين الأول الماضي وهو ما أعقبه إلغاء طرح إحدى شركات "علي بابا" للاكتتاب العام في البورصة مما خلق تكهنات حول مصير ما.

وثارت شكوك حول إمكانية إلقاء السلطات الصينية القبض عليه أو مواجهته لتهم رسمية بسبب تصريحاته وهي مزاعم لم تعلق عليها علي بابا أو الحكومة الصينية.

وقالت مؤسسة جاك ما في بيان اليوم الأربعاء: "شارك جاك ما افتراضياً في الاحتفال السنوي لمبادرة المعلمين القرويين يوم 20 يناير – كانون الثاني" إلا أنها لم تجب على أسئلة حول غياب ما خلال الفترة السابقة أو متى سيظهر علناً مرة أخرى.

وكانت حكومة الرئيس الصيني جي جينبينغ قد أعلنت سابقاً أن منع احتكار شركات الإنترنت سيكون ضمن أولوياتها هذا العام حيث تم تغريم علي بابا وغيرها من الشركات بسبب انتهاك قوانين منع الاحتكار.

كذلك تم تعنيف عدد من خدمات التواصل الاجتماعي الصينية لتساهلها في تطبيق الرقابة الصارمة التي تنتهجها الحكومة الصينية.

وقال ما خلال مؤتمر شنغهاي إن المشرعيين بالحكومة ينتهجون "عقلية متاجر الرهن" مما يعيق الابتكار وطالب بتسهيل قوانين الاقتراض لرواد الأعمال الشباب.

وتصطدم مطالب ما بسعي الحكومة الصينية لخفض حجم الديون بنظامها المالي.

واقترح البعض أن الحزب الشيوعي الحاكم يسعى لجعل ما مثالاُ حتى لا يسعى متدربون آخرون لتحدي القوانين الحكومية بينما قال آخرون إن الحكومة قلقة من هيمنة علي بابا على التجارة الإلكترونية في الصين.

وفي ديسمبر – كانون الأول الماضي، حذر المشرعون الصينيون علي بابا وخمس شركات أخرى للتجارة الإلكترونية من استخدام هيمنتهم لمنع دخول منافسين جدد لهم سوق التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.