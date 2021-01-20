الرئيس الألماني يعرب عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأربعاء عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، قبل ساعات من تنصيب جو بايدن رئيساً، مؤكداً أن هذا الشعور يتشاركه "الكثير من الناس" في ألمانيا.

وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو "أنا مرتاح للغاية لأن جو بايدن سيؤدي اليمين كرئيس اليوم وينتقل إلى البيت الأبيض. أعلم أن هذا الشعور يتشاطره الكثير من الناس في ألمانيا. ومع تنصيب الإدارة الجديدة في واشنطن، هناك أمل في أن المجتمع سيعمل معًا بشكل أوثق وأفضل في المستقبل لحل المشكلات الكبيرة في عصرنا. ونتطلع إلى وجود الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبنا مرة أخرى كشريك لا غنى عنه في العديد من الأسئلة".

وأكد أيضاً أنه في المستقبل "الخلافات في وجهات النظر لن تفرقنا لكنها ستجعلنا نبحث عن حلول مشتركة بشكل مكثف أكثر".

وخلال السنوات الأربع من ولاية ترامب، تراجعت العلاقات الألمانية الأمريكية التي كانت تقليدياً وثيقة.

وحمل ترامب مرات عدة على ألمانيا خصوصاً في المسائل الاقتصادية والتجارية ولمشاركتها الضعيفة بنظره، في ميزانية حلف الأطلسي.