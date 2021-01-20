قبل ساعات من تركه المنصب ترامب يصدر عفوا عن مستشاره السابق ستيف بانون

أعلن البيت الأبيض في بيان الأربعاء أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أصدر قبل ساعات على مغادرته منصبه، عفوا عن 73 شخصا بينهم مستشاره السابق ستيف بانون. وقال البيان إن "الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا وخفف الأحكام الصادرة على سبعين شخصا آخرين".

وكان بانون (66 عاما) أحد مهندسي حملة دونالد ترامب الرئاسية في 2016 قبل أن يطرده الملياردير الجمهوري. وقد حصل على العفو من الرئاسي بينما يواجه تهمة اختلاس أموال كانت مخصصة حسبما يعتقد لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وقال بيان البيت الأبيض إن "كان قائدا مهما للحركة المحافظة وهو معروف بخبرته السياسية".

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن هذا العفو. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أصدر قرارا بالعفو عن مستشاره السابق في اللحظة الأخيرة بعدما تحدث معه هاتفيا. وأوضحت أن العفو الرئاسي من شأنه أن يلغي التهم الموجهة إلى ستيف بانون في حال إدانته.

ومن بين الأشخاص الذين تم العفو عنهم جامع التبرعات السابق إليوت برويدي الذي رفع دعوى قضائية ضد حملة ضغط غير قانونية ومغني الراب الأميركي ليل واين الذي أقر بذنبه الشهر الماضي لحيازة سلاح ناري وهي جنحة عاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات.

في الأشهر الأخيرة استخدم ترامب الذي من المقرر أن يسافر إلى فلوريدا صباح الأربعاء، بالفعل هذه السلطة الرئاسية وأصدر قرارات عفو عن معاونين ومقربين منه. وكان بعضهم أدينوا بالتحقيق في تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملتها في 2016.