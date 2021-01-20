شاهد: الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبه كامالا هاريس يؤديان اليمين الدستوري

أدى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبه كامالا هاريس اليمين الدستوري، الأربعاء، خلال مراسم تنصيب بايدن رئيسا هو السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

فيما دخلت كامالا هاريس التاريخ كأول امراة من أصل آسيوي وإفريقي تشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

وقال بايدن في خطاب التنصيب إنه سيدافع عن الدستور والديمقراطية مضيفا أنه "سنكون على قدر المسؤولية وسنؤمن عالما أفضل لأولادنا".

ووعد بايدن بأن يكتب "صفحة جديدة في تاريخ أمريكا"، وأن يتغلب على جميع المشاكل التي تواجهها البلاد.

وحضر مراسم التنصيب رؤساء سابقون منهم جورج بوش وباراك أوباما فيما كان الغائب الأكبر هو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي غادر البيت الأبيض قبل بداية مراسيم التنصيب.