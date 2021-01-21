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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: أولى لمسات بايدن.. تغيير ديكور المكتب البيضاوي

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بقلم:  يورونيوز
المكتب البيضاوي في حُلته الجديدة
المكتب البيضاوي في حُلته الجديدة   -   حقوق النشر  أ ب
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ظهرت أولى لمسات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بتغيير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وكشف بايدن النقاب عن التغييرات التي شاهدها الصحفيون أثناء توقيعه أول المراسم التنفيذية التي استهل بها رئاسته يوم الأربعاء.

وأضاف بايدن للمكتل تمثالاً نصفياً للزعيم العمالي والناشط في الحقوق المدنية الراحل سيزار تشافيز، بالإضافة إلى منحوتات لأيقونتي الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور وروزا باركس.

أ ب
المكتب البيضاويأ ب
AP Photo
المكتب البيضاويAP Photo

كذلك وضع بايدن مجموعة من الصور العائلية وصورة لبنجامين فرانكلين المُلقب بأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

AP Photo
المكتب البيضاويAP Photo
AP Photo
المكتب البيضاويAP Photo

واستبدل بايدن السجادة فاتحة اللون التي اختارها ترامب للمكتب بأخرى لونها أزرق داكن.

إلا أن بايدن أبقى على المكتب الشهير المصنوع من خشب البلوط الذي استخدم في تصنيع السفينة HMS Resolute التي بُنيت بواسطة بريطانيا لاستكشاف القطب الشمالي في القرن التاسع عشر.

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