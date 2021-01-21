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الولايات المتحدة الأمريكية

فرض حجر صحي على كل الوافدين جواً إلى الولايات المتحدة

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بقلم:  Euronews
حجر صحي لكل الوافدين إلى الأراضي الأمريكية
حجر صحي لكل الوافدين إلى الأراضي الأمريكية   -   حقوق النشر  Wilfredo Lee/ap
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس فرض حجر صحي على جميع الوافدين جواً إلى الولايات المتحدة مع وجوب حيازتهم نتيجة سلبية لفحص اختبار الإصابة بكورونا المستجد قبل السفر.

وقال بايدن "إضافة إلى وضع الكمامات الواقية، سيحتاج كلّ من يسافر إلى الولايات المتحدة آتياً من دولة أخرى إلى إجراء اختبار (صحي) قبل صعوده الطائرة (...) والتزام حجر صحي فور وصوله".

وكان الاختبار الصحي معمولاً به في ظل الإدارة السابقة بينما أدرج الحجر الصحي في خانة التوصيات.