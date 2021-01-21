فاوتشي: الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها المالية حيال منظمة الصحة العالمية

شكرت الولايات المتحدة الخميس منظمة الصحة العالمية لدورها القيادي في مكافحة وباء كوفيد-19 في موقف معاكس لنهج إدارة دونالد ترامب، مؤكدةً دعمها المالي لها.

وقال خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أثناء اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة أن الولايات المتحدة التي أعلنت الأربعاء عودتها إلى الوكالة الأممية، "لديها نية الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال المنظمة"، مؤكداً أن واشنطن "مستعدة" لدعم الاستجابة العالمية للوباء.