شاهد: كلبة مخلصة ترفض مغادرة عتبات مستشفى تركي حيث يرقد صاحبها لأيام

اعترى القلق أنثى الكلب "بونجوك" عندما رأت صاحبها ينقل إلى المستشفى في شمال تركيا الأسبوع الماضي، ما دفعها إلى مطاردة سيارة الإسعاف وصولا إلى أبواب المستشفى حيث يرقد صاحبها جمال سينتورك في مدينة طرابزون. وانتظرته على العتبات الأمامية للمستشفى لأيام.

وبحسب وكالة الأنباء التركية، باءت جميع محاولات عائلة جمال لإقناع الكلبة المخلصة بالعودة بالفشل، وقال أحد حراس المستشفى إنها كانت

تأتي كل يوم منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليل في محاولة منها لرؤية صاحبها أو لمحه حتى. وأبت ترك المكان حتى خروج صاحبها على كرسيه المتحرك بعد أيام ليذهبا إلى المنزل سوية.