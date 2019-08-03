لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: في واقعة نادرة كلبة ضالة تلد 20 جروا بولاية تكساس

 محادثة
بقلم:  Ahmed Gannouni 
شاهد: في واقعة نادرة كلبة ضالة تلد 20 جروا بولاية تكساس
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

في واقعة نادرة ولدت كلبة ضالة 20 جروا في مدينة تايلر بولاية تكساس الأمريكية.

وانتشل مسؤولو حماية الحيوانات الكلبة، وهي من نوع لابرادور هجين، وجراءها من أحد شوارع المدينة يوم الثلاثاء (30 يوليو تموز) قبل أن يُجري لها أحد الأطباء البيطريين عملية ولادة قيصرية عاجلة.

ويعيش حاليا 18 من هذه الجراء التي بلغ عددها 20.

وتدخلت إحدى جماعات الإنقاذ لمساعدة الكلبة الأم، وسُميت لونا، على الاعتناء بأسرتها الكبيرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بمجرد اكتمال فطام الجراء ستتاح إجراءات التبني لها ولأمها.

ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر عدد من الجراء التي ولدت في مرة واحدة كان في المملكة المتحدة حين ولدت كلبة 24 جروا في عام 2004.

للمزيد على يورونيوز:

دراسة تكشف أهمية كبيرة للحيوانات الأليفة عند المسنين

شاهد: مظاهرات مؤيدة ومناهضة لأكل لحوم الكلاب في سيول

شاهد: كلب بوليسي يتقلد ميدالية تقديرا لجهوده في جنوب أفريقيا