شاهد: في واقعة نادرة كلبة ضالة تلد 20 جروا بولاية تكساس

في واقعة نادرة ولدت كلبة ضالة 20 جروا في مدينة تايلر بولاية تكساس الأمريكية.

وانتشل مسؤولو حماية الحيوانات الكلبة، وهي من نوع لابرادور هجين، وجراءها من أحد شوارع المدينة يوم الثلاثاء (30 يوليو تموز) قبل أن يُجري لها أحد الأطباء البيطريين عملية ولادة قيصرية عاجلة.

ويعيش حاليا 18 من هذه الجراء التي بلغ عددها 20.

وتدخلت إحدى جماعات الإنقاذ لمساعدة الكلبة الأم، وسُميت لونا، على الاعتناء بأسرتها الكبيرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بمجرد اكتمال فطام الجراء ستتاح إجراءات التبني لها ولأمها.

ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر عدد من الجراء التي ولدت في مرة واحدة كان في المملكة المتحدة حين ولدت كلبة 24 جروا في عام 2004.

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