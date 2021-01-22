مثل "ثور" في متجر خزف! شاهد ماذا فعل أيّل بأحد المحلات في أمريكا

"ضيف ثقيل" يقتحم متجرا ويفعل به الأفاعيل.. حدث في أمريكا.

في حادثة طريفة شهدتها قبل يومين بلدة جونسون بولاية تينيسي الأمريكية، اقتحم أيّل متجرا لبيع مراتب الأسرّة فعبث بمحتوياته.

وقد تسبب الزائر "الخفيف وزنا" في كسر زجاج واجهة المحل وإعطاب الآلة الطابعة إضافة لتضرر بعض الصناديق التي كانت موجودة في المكان قبل أن يغادر كما دخل بحسب صور كاميرات المراقبة الموجوجة في المحل.

ويبدو أن كسر الزجاج كان الهواية المفضلة للحيوان إذ لم يكفه كسر نافذة واحدة للدخول بل عمد أيضا لكسر نافذة أخرى للخروج من المتجر بعد عدة ثوان من قدومه تاركا وراءه بعضا من دمه فوق المراتب وكأنه أراد أن يوثّق لمجيئه هناك.

أما صاحب المحل وخشية عدم تصديقه فقد أظهر صور كاميرا المراقبة قائلا: "إنني لا أستطيع اختلاق أمور كهذه" وربما كانت تلك رسالة برسم شركة التأمين التي يرتبط بها صاحب المتجر.

دخل الأيل وخرج وترك دمه تذكارا للتاجر المسكين وحسرة على ما آل إليه المحلّ.. عساه ألا يعود!