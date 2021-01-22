شاهد: بدلات رياضية "بلمسة رسمية" بأسعار تفوق 17 ألف دولار في لندن... فما سرها؟

ابتكر مصمم الأزياء فيدرو غوادينزي بدلات رياضية بلمسة رسمية على حد قوله والتي توفر راحة ورفاهية أكبر لمرتديها رغم سعرها الباهض.

ويقول فيدرو "هناك بدلات بسعر 5 آلاف جنيه (حوالى 6900 دولارا)...والسبب هو نوعية المواد التي نستخدمها لصنعها"، وأقمشة هذه البدلات عادة ما تستخدم لصنع البدلات الرسمية.

وقد يصل سعر البدلات الفاخرة التي تصنع في ورشة فيدرو غوادينزي بشارع سوهو في العاصمة البريطانية لندن، إلى 13 ألف جنيه استرليني (حوالي 17800 دولار) والتي تكون مصنوعة من أنواع فاخرة من الأقمشة ويستغرق إنتاجها قرابة 80 ساعة من التصميم والخياطة اليدوية.

وتقول ماجيو راسل التي طلبت بدلة لارتدائها خلال عملها من البيت" لا يمكن أن تضع سعرا للشعور الجيد".

وتضيف "هذا ما يجعلني أشعر أنني بحالة جيدة، لذا أنا أقول طالما أنني لا أؤذي أي شخص من خلال ارتداء بدلة رياضية، فلماذا لا".

ودفعت الجائحة عارضة الأزياء ديزي لوي من ارتداء الكعب العالي والفساتين على السجادة الحمراء إلى ارتداء البدلات الرياضية التي تصممها دار فيدرو غوادينزي منذ تأسيسها عام 2012.

وتقول لوي "لقد كانت سنة (2020) بائسة، وعلينا أن نجد أي شيء لإضفاء القليل من الفرح، وإذا كان من المريح ارتداء بطانية كثوب فلا بأس بذلك".