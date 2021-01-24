"استعادة الملائكة".. عملية أمنية تنجح بإنقاذ 33 طفلاً خلال عملية تهريب في لوس أنجلس

قالت السلطات الأمريكية إن عملية واسعة شاركت فيها عدة وكالات أمنية، أفضت إلى استعادة نحو ثلاثين طفلا كانوا في عداد المفقودين، من بينهم عدد تعرض للاستغلال الجنسي.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إنه تم اعتقال مشتبه به بالاتجار بالبشر وقد وجهت له تهم رسمية.

وكانت "عملية الملائكة المفقودة" بدأت في الحادي عشر من الشهر الحالي، شهر التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر. وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه تم إنقاذ 33 طفلا، من بينهم ثمانية استغلوا جنسياً.

وكان هناك عدد من الضحايا الآخرين، تعرضوا للاستغلال الجنسي في الماضي، واعتبروا أطفالاً مفقودين معرضين للخطر، بحسب السلطات.

وقد تمت استعادة اثنين من الضحايا غير مرة من موقع معروف بتجارة الجنس. ويقول مكتب التحقيقات الفدرالي إنه من الوارد أن يعود الضحايا من تلقاء أنفسهم أو بالقوة أو عن طريق التهديدات.

ويشير المكتب إلى إن هذه الحلقة المؤذية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الضحايا، وكذلك الكوادر العاملين في مجال "إنفاذ القانون"، الاجتماعي والأمني، عندما يحاولون منع الضحايا من العودة إلى وضع يتعرضون فيه للانتهاك.

ويبين مكتب التحقيقات أن الضحايا أنفسهم قد لا يلحظون أنهم مستغلون.