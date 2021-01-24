قصر الاليزيه: تقارب كبير في وجهات النظر بين ماكرون وبايدن خاصة بشأن كوفيد-19 والمناخ

أعلن قصر الاليزيه الأحد وجود "تقارب كبير في وجهات النظر" بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي جو بايدن حول القضايا الدولية الرئيسة، خاصة مكافحة وباء كوفيد-19 "في إطار منظمة الصحة العالمية" والمناخ.

وفي أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه، أعربا أيضاً عن "رغبتهما في العمل معاً من أجل السلام في الشرقين الأدنى والأوسط، ولاسيما في الملف النووي الإيراني"، وفق ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.