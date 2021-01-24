وفاة اربعة لاعبين برازيليين من فريق بالماس في تحطم طائرة

لقي اربعة لاعبين من فريق بالماس الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة البرازيلية لكرة القدم حتفهم مع رئيس النادي إثر تحطم طائرتهم الاحد.

كما توفي الطيار في الحادث الذي حصل بعد دقائق من إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة من توكانتيس الى جويانيا لخوض مباراتهم المرتقبة ضد فيلا توفا الاثنين.

وذكر النادي أن اللاعبين الذين لقوا حتفهم هم لوكاس براشيديس، غييرمي نويه، رانولي وماركوس موليناري اضافة الى الرئيس لوكاس ميرا.

وجاء في البيان "في هذا الوقت الاليم والمرعب، يدعو النادي لرفع الصلوات من أجل العائلات التي ستحظى بالدعم اللازم".

في العام 2016، لقي 19 لاعبا من فريق شابيكوينسي حتفهم في طريقهم لخوض مباراة في ميديين خلال تحطم طائرة في كولومبيا أدت الى وفاة 71 شخصًا.