فيديو: طواقم إنقاذ صينية تنتشل 11 من 22 عاملاً عالقين في منجم للذهب منذ أسبوعين

قالت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم، الأحد، إن طواقم الإنقاذ انتشلت 11 من 22 عاملاً عالقين في منجم لاستخراج الذهب منذ أسبوعين، إثر انفجار لم تحدد أسبابه بعدُ.

وقال الإعلام الحكومة إن 11 عاملاً أخرجوا إلى سطح الأرض الأحد.

وعرض تلفزيون الصين المركزي العمال بينما تمّ نقلهم واحداً تلو الآخر، وكانوا معصومي العينين لحمايتهم من الضوء والشمس بعد أسبوعين في الظلام الدامس.

وذكر التلفزيون أن عاملاً توفي متأثراً بجروح أصيب بها بعد الانفجار الذي وقع في العاشر من كانون الثاني/يناير وأدى إلى انهيار صخري قوي بداخل المنجم.

وكان المنجم لا يزال قيد الإنشاء يوم الانفجار، فيما يبقى مصير العمال العشرة الآخرين الذين لا يزالون تحت الأرض مجهولاً. وكانت السلطات اعتقلت مدراء عن المنجم إذ تأخروا في التبليغ عن الحادثة.