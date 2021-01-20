العمال العالقون في منجم الذهب في الصين يطلبون "العصيدة والمخللات"

كشفت وسائل الإعلام الرسمية في الصين الثلاثاء أن العمال المحاصرين منذ أكثر من أسبوع في منجم ذهب في الصين طلبوا تزويدهم بالمخللات والعصيدة في انتظار إنقاذهم. وقال موقع صحيفة الشعب اليومية على الإنترنت إن هذا الطلب جاء بعد أن تم توصيل العمال المحاصرين الـ 11 في المنجم بخط هاتفي على مستوى القاعة رقم 6.

هذا وأعلن مسؤولون في مدينة يانتاى بإقليم شاندونغ في شرق البلاد أن عاملا ناجيا من الانفجار الذي هز المنجم منذ أسبوع لا يزال على قيد الحياة وهو موجود داخل قاعة مجاورة للقاعة رقم 6. كما أشارت صحيفة بيبولز ديلي إلى إصابة إثنين من عمال المناجم بالإرهاق وجرح عامل ثالث خلال الانفجار.

وبعد ربط المنجم بأنبوب تزويد بالغذاء من طرف فرق الإنقاذ، قال تشين في عمدة يانتاى للصحفيين خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء "تم تسليم الأدوية والأغذية والسوائل مرتين للعمال، وهو ما يكفي ليومين على الأقل". وطمأن تشين بقوله "تبدو الحالة البدنية العامة للعمال حسنة".

وتعد العصيدة المعروفة أيضًا باسم الدخن كونجي التي طلبها العمال المحاصرون في المنجم، وجبة فطور مغذية شائعة في جميع أنحاء شمال شرق الصين. وغالبًا ما يضاف إليها الفلفل والمخللات المليئة بالفيتامينات.

وأظهر مقطع فيديو قصير نشرته سلطات المدينة صباح الثلاثاء رجال الإنقاذ وهم يقطعون مكعبات معدنية تستخدم لنقل عمال المناجم والمواد الخامة كانت تسد الأنفاق الستة التي حفرها عمال الإنقاذ في محاولة للوصول إلى أقسام مختلفة من المنجم.

من جهتهم، مرر الاثنين العمال المحاصرون في المنجم رسالة إلى السطح يقولون فيها إنهم يعانون من انبعاث بخار سام وارتفاع منسوب المياه وطالبوا رجال الإنقاذ بعدم الاستسلام.

واعتقلت السلطات في إقليم شاندونغ مدراء المناجم لانتظارهم أكثر من 24 ساعة قبل الإبلاغ عن حادث الانفجار في المنجم التي لا تزال أسبابه لحد الآن مجهولة.

وعززت السلطات الصينية من عمليات المراقبة في قطاع المناجم ما أدى إلى تحسين السلامة في صناعة التعدين في البلاد. وكانت الصين تسجل ما معدله 5000 حالة وفاة سنويًا جراء الحوادث في المناجم.