بايدن: الولايات المتحدة ستقترب بحلول الصيف من الوصول لمناعة القطيع ضد كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين أنّه يتوقّع أن تكون الولايات المتّحدة قد قطعت بحلول الصيف المقبل شوطاً بعيداً على طريق بلوغ "مناعة القطيع"، أي المناعة الجماعية ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ عمليات التلقيح ستتمّ بوتيرة متسارعة خلال الربيع.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "أشعر بالثقة بأنّنا سنكون، بحلول هذا الصيف، قد قطعنا شوطاً بعيداً في طريقنا لبلوغ مناعة القطيع". وردّاً على سؤال عن الموعد الذي سيتمكّن فيه كلّ الأمريكيين الراغبين في تلقّي اللّقاح من الحصول عليه، قال "في الربيع". وأضاف "أعتقد أنّ هذا يمثّل تحدّياً لوجيستياً غير مسبوق في تاريخ بلادنا ولكن أعتقد أنّه بإمكاننا القيام بذلك".

وبايدن، الذي تولّى منصبه الأربعاء الماضي، كرّر القول إنّ هدفه الأول يتمثّل بتلقيح مئة مليون شخص خلال الأيام المئة الأولى من ولايته. وأوضح أنّه بعد تحقيق هذا الهدف، فإنّ الولايات المتّحدة "ستمضي نحو تحقيق هدف يتجاوز بكثير الهدف الذي وضعناه للأيام المئة المقبلة، بحيث نتمكّن من بلوغ مرحلة تحقيق مناعة القطيع". وأضاف "أشعر بالرضا حيال ما نتّجه إليه وأعتقد أنّه يمكننا إنجاز ذلك".