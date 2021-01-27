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الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة ترفع مستوى الإنذار في مواجهة خطر أعمال عنف متطرفة مناهضة للحكومة (رسمي)

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف - سياج أمني يحيط بالبيت الأبيض في واشنطن
صورة من الارشيف - سياج أمني يحيط بالبيت الأبيض في واشنطن   -   حقوق النشر  Susan Walsh/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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رفعت الولايات المتحدة الأربعاء مستوى الإنذار في مواجة خطر أعمال عنف ضدّ الحكومة، وجاء في بيان أمني صادر عن وزارة الداخلية أن "هنا أجواء من التهديدات المتزايدة" المتعلقة بـ"متطرفين عنيفين" مناهضين للحكومة الفدرالية.

ويوضح بيان وزارة الداخلية أن المؤسسة لا تمتلك معلومات "عن مؤامرة جدية وخاصة" ولكنه يذكر بأن أعمال شغب حدثت في الأيام الأخيرة، وأن التهديدات قد "تدوم أسابيع عدة".

وكانت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، حذرت من تهديدات محتملة وأحداث عنف تخطط لها مجموعات يمينية متطرفة فى العاصمة واشنطن، وعدد من المدن الكبرى فى الولايات الأخرى خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بادين.

المصادر الإضافية • أ ف ب