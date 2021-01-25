شاهد: مظاهرة مسلحة في صنعاء تنديدا بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تظاهر آلاف الحوثيين المسلحين ومؤيدين لهم في صنعاء الاثنين تنديدا بقرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف حركة التمرد منظمة إرهابية، في وقت تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في الخطوة التي أثارت مخاوف المنظمات الإنسانية.

وتخشى هذه المنظمات أن يُعرقل قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إيصال المساعدات إلى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من ست سنوات، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في شمال وغرب البلاد ومن بينها العاصمة.

وسار آلاف المسلحين ومؤيدون آخرون للمتمردين المدعومين من إيران، في ما بدا استعراض قوة، قرب المدينة القديمة حاملين لافتات منددة بالخطوة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ قبل ساعات من خروج ترامب من البيت الأبيض.

وكُتب على إحدى اللافتات "أمريكا أُم الارهاب" وعلى أخرى "الموت لأمريكا"، وهتف المشاركون "من يقتل الشعب اليمني؟ أمريكا". وقال المسؤول السياسي في صفوف الحوثيين حسن أحمد شرف الدين خلال مشاركته في التظاهرة لوكالة فرانس برس "لا يجوز للارهاب أن يصف غيره بهذه الصفة. هذا القرار سيزيدنا قوة ويوحدنا أكثر".

واعتبر أحد المتظاهرين أن "خروج الشعب اليمني ضد الحملة الأمريكية تعبير عن الصمود". يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من اليمن منذ 2014، ويخوضون معارك يومية في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دوليا يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015. وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة. وبينما رحّبت السعودية والحكومة اليمنية بالقرار الأمريكي، دعا نواب أمريكيون بارزون إلى التراجع سريعا عن الخطوة، فيما حذّر مسؤولون كبار في الامم المتحدة من حصول مجاعة في حال جرى تطبيق القرار.

وكان أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لتولي حقيبة الخارجية، تعهّد الثلاثاء الماضي "إعادة النظر فوراً" بقرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو. وعشية التظاهرة، حثّت 22 منظمة إغاثية إدارة بايدن على العودة سريعا عن القرار.

ويُتوقّع أن يعرقل التصنيف الكثير من التعاملات مع الحوثيين بما في ذلك التحويلات المالية والدفعات المالية للطواقم الطبية والمواد الغذائية والمحروقات، خشية التعرّض لعقوبات أمريكية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعفاءات تشمل أنشطة منظمات معيّنة من بينها الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية تدعم "المشاريع الإنسانية". لكن رغم ذلك، اعتبرت المنظمات أنه حتى مع وجود الإعفاءات، فإن "التصنيف سيكون له آثار خطيرة مما يتسبب في حدوث تأخيرات وعدم يقين في قدرتنا على تقديم المساعدة".