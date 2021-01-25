وقوع جرحى في اشتباك جديد بين القوات الهندية والصينية عند حدود البلدين

تواجهت القوات الهندية والصينية الأسبوع الماضي عند حدود البلدين المتنازع عليها في جبال هملايا في اشتباك جديد أوقع جرحى من الجانبين بعد ستة أشهر على معارك وقع فيها قتلى، على ما ذكرت مصادر عسكرية ووسائل إعلام هندية.

ووقع الاشتباك الأسبوع الماضي عند ممر ناكو الجبلي في ولاية سيكيم (شمال شرق) كما أوضحت المصادر العسكرية لوكالة فرانس برس، في حين نقلت وسائل إعلام وطنية عن مسؤولين عسكريين هنود قولهم إن الاشتباك أدى إلى إصابات في صفوف الجيشين.