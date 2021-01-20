شاهد: قرية أجداد كامالا هاريس في الهند تستعد للتنصيب بالصلوات والقرابين

بعيدًا عن العاصمة واشنطن التي تستعد ليوم التنصيب الرئاسي الأربعاء، يقوم قرويون من منطقة نائية بجنوب الهند بالصلاة والتضرع للألهة من أجل كامالا هاريس التي تستعد لدخول التاريخ، كأول امرأة تشغل منصب نائب لرئيس الولايات المتحدة وأول امرأة من أصل جنوب آسيوي تتولى هذا المنصب.

في مسقط رأس جدها الهندي ثولاسيندرابورامو القرية الصغيرة الواقعة على بعد 350 كيلومترًا من مدينة تشيناي الساحلية الجنوبية، يشعر الناس بسعادة غامرة وفخورون بما حققه هاريس. وسبق وأن احتفلت عدة قرى هندية بفوز كامالا هاريس التي ستصبح أول أمريكية من أصول أجنبية تبلغ هذا المنصب.

وولدت هاريس في كاليفورنيا، ولكن غالبًا ما كانت تأخذها والدتها شيامالا جوبالان، أخصائية مرض سرطان الثدي، إلى الهند. كما سبق وأن تحدثت هاريس عن التأثير الإيجابي لجدها من أمها. ولدت والدة هاريس أيضًا في الهند، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة في سن 19 للدراسة في جامعة كاليفورنيا.

تزوجت والدة هاريس من رجل جامايكي وأطلقوا على ابنتهم اسم كامالا الذي يعني "زهرة اللوتس".

الكثير من سكان قرية ثولاسيندرابورامو تابعوا رحلة هاريس السياسية بشكل وثيق. جي مانيكاندان البالغ من العمر 40 عامًا من بين هؤلاء. حرص على متابعة أخبار هاريس. جي يعرض متجره بفخر تقويمًا به صورة لهاريس والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

يأمل الكثيرون في القرية الهندية أن تصل هاريس إلى البيت الأبيض كرئيسة للولايات المتحدة بعد أربع سنوات.

في المعبد المحلي للإله الهندوسي أيانار، يتوافد المؤمنون للصلاة وتقديم القرابين، ويقول مدير المعبد ششادري فينكاترامان "أتمنى لها التوفيق والنجاح وأتمنى بعد أربع سنوات أن تصبح (هاريس) رئيسة للولايات المتحدة".