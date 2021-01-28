لجنة تفتيش أوروبية داخل مصنع لقاحات ببلجيكا للتحقق من أسباب تاخير توزيع لقاح أسترازينيكا

أكدت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن السلطات البلجيكية قامت بتفتيش مصنع الأدوية نوفاسيب" في بلجيكا، الذي يقوم بإنتاج لقاح شركة الأدوية أسترازينيكا ضد فيروس كورونا.

وتطمح لجنة التفتيش التي تضم خبراء بلجيكيين وهولنديين وإيطاليين وإسبان، إلى التحقق من سبب تأخير توريد لقاح أسترازينيكا والتأكد من أن بطء عمليات تسليم اللقاح تعود إلى أسباب تتعلق أساسا بـ"الإنتاج وظروفه" حيث يأتي ذلك وسط خلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا.

وقال المتحدث باسم المفوضية ستيفان دي كيرسميكر: إنه "لا يمكنه التعليق على اختصاص لجنة التفتيش الصحيّة" .

لكن السلطات الصحية البلجيكية قالت في وقت سابق إن " عمليات التفتيش، التي تمت بناء على طلب المفوضية الأوروبية ، تسعى لتحديد ما إذا كانت تأخيرات توريد لقاح أسترازينيكا ترجع إلى مشكلات في الإنتاج في مصنع نوفاسيب، الذي يبعد مسافة 40 كيلومتراً إلى جنوبي بروكسل".

وأعلنت الشركة البريطانية الجمعة أن عمليات تسليم لقاح أسترازينيكا/أكسفورد الذي يُرتقب أن يُمنح الضوء الأخضر الأوروبي لاستخدامه في 29 كانون الثاني/يناير، ستكون أقلّ من المتوقع في الفصل الأول من العام بسبب "انخفاض" الإنتاجية في موقع تصنيع تابع لها في بلجيكا.

وكانت الشركة قد بدأت توزيع اللقاح الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد في جميع أنحاء بريطانيا، لكن الاتحاد الأوروبي لم يمنحه بعدُ ترخيصاً بالاستخدام حتى الآن.

كما أعلنت أسترازينيكا الأسبوع الماضي، أن كمية اللقاحات المخصصة للتكتل الأوروبي قد تتعرض لخفض بواقع 31 مليون جرعة، ما يشير إلى نقص بنحو 60 في المئة من إجمالي الكمية المتفق عليها خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، يعد المصنع البلجيكي واحداً من أربعة مواقع إنتاجية متفق عليها في العقد الذي أقره كل من المفوضية الأوروبية والشركة لإنتاج لقاحها في منطقة اليورو.

وأوضحت إدارة مصنع "نوفاسيب" في تصريحها لوكالة "أسوشيتد برس"نبذل قصارى جهدنا للوفاء بالتزاماتنا تجاه أسترازينيكا، لضمان تسليم اللقاح في الوقت المحدد والامتثال لأعلى معايير الجودة".

وسيتم تسليم تقرير حول عملية التفتيش خلال الأيام المقبلة.

ووقع الاتحاد الأوروبي صفقات لستة لقاحات مختلفة، إلا أن السلطات لم تسمح إلا باستخدام لقاحين فقط حتى الآن، وهما فايزر-بيونتيك (أميركي-ألماني) وموديرنا (أميركي) .