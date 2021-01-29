جاسوس سابق: الاستخبارات السوفياتية "استثمرت في ترامب" على مدار 40 عاماً

قال جاسوس سابق في في جهاز الاستخابرات السوفياتية (كي جي بي) إن موسكو "استثمرت" على مدى أربعين عاماً في الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نشر دعاية معادية للغرب.

ويعد يوري شفيتس (67 عاماً)، العميل السوفياتي السابق، مصدراً رئيسياً لكتاب "كومبرومات الأمريكي" الذي يصدره الصحفي الأمريكي كريغ أنغر عن ترامب قريباً.

وقال شفيتس عن علاقة ترامب بالمخابرات السوفياتية: "هذا مثال تم فيه تجنيد الأشخاص عندما كانوا مجرد طلاب ثم ارتقوا إلى مناصب مهمة. شيء من هذا القبيل كان يحدث مع ترامب".

وعمل شفيتس لصالح المخابرات السوفييتية متخفياً كمراسل لوكالة الأنباء الروسية (تاس) في واشنطن خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينتقل نهائيا إلى الولايات المتحدة ويحصل على جنسيتها عام 1993.

بداية القصة

ويكتب أنغر في كتابه أن عملية زرع ترامب بواسطة الكي جي بي بدأت عام 1977 حين تزوج ترامب من عارضة الأزياء التشيكية إيفانكا زيلنيشكوفا (ميلانيا ترامب لاحقاً)، حيث وضعته المخابرات التشيكية تحت رادارها بالتعاون مع السوفايت.

بعد ذلك بثلاث سنوات اشترى ترامب 200 تلفاز من شركة "جوي لود" المملوك نصفها للمهاجر السوفياتي الأصل سيمون كيسلين الذي نصح الكي جي بي بزرع ترامب (الاستثمار فيه) كونه رجل أعمال شاب في طريقه للصعود في المجتمع الأمريكي، طبقاً لكتاب أنغر.

وينفي كيسلين أي علاقة له بالمخابرات السوفياتية حتى الآن.

ثم زار ترامب ميلانيا الاتحاد السوفياتي عام 1987 حيث حرصت المخابرات على تنظيم لقاءات بينه وبين عدد من عملائها الذين تملقوه وطرحوا عليه فكرة دخول المجال السياسي.

ويقول شفيتس إن المخابرات السوفياتية جمعت الكثير من المعلومات عن ترامب قبل تلك الزيارة وخلصوا إلى كونه شديد الضعف فكريا ونفسيا وعرضة للانبهار بالتملق.

واستغل عملاء الكي جي بي تلك النقاط وأقنعوا ترامب بأنهم معجبون بشخصيته وبأنه يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة في يوم من الأيام.

حصد الثمار

وطبقا لكتاب أنغر، بدأت المخابرات السوفياتية في حصد ثمار زرعها لتلك الأفكار في رأس ترامب عند عودته إلى الولايات المتحدة حيث سعى إلى أول ترشيح رئاسي له عن الحزب الجمهوري كما بدأ حملة ذم في عدد من حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان.

وتهكم ترامب آنذاك من مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي وقال إن الأموال الأمريكية لا يجب أن تذهب لحماية دول لا تقوى على حماية نفسها.

وقال شفيتس إن المخابرات الروسية اعتبرت توجهات ترامب الجديدة تلك "إجراءً نشطاً" ناجحاً تم تنفيذه بواسطة أحد عملائها.

ورحبت موسكو بفوز ترامب بالرئاسة الأمريكية عام 2016 وعلى الرغم من عدم التوصل لوجود مؤامرة بين روسيا وأعضاء الحملة الانتخابية لترامب إلا أنه تم الكشف عن ما لا يقل عن 38 اجتماعا بينهم وبين عملاء روس، بحسب وصف تقرير "مشروع موسكو" للمركز العمل الأمريكي التقدمي.