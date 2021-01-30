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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: كاميرا توثق لحظة القبض على سجينين فرا من سجن في ولاية أريزونا الأمريكية

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بقلم:  رشيد سعيد قرني
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عملية اعتقال سجينين فرا من سجن أريزونا
عملية اعتقال سجينين فرا من سجن أريزونا   -   حقوق النشر  أ ب بواسطة قسم شرطة كوليدج
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أظهر شريط فيديو مصور بواسطة كاميرا مثبتة على ملابس أحد أفراد شرطة كوليدج في ولاية أريزونا الأمريكية عملية إلقاء القبض على سجينين هاربين من سجن أريزونا. عملية القبض جرت بحسب مركز شرطة كوليدج نهاية الأسبوع الماضي في حقل قطن قريب من السجن في مدينة فلورنسا.

وقالت الشرطة الخميس إن ضباط الشرطة ألقوا القبض على ديفيد تي هارمون وجون ب.شاربيوت بعد أن تلقت السلطات مكالمات من السكان الذين أبلغوا عن رؤية السجينين الهاربين.

وهرب هارمون وشاريوت يوم السبت من مجمع سجون ولاية أريزونا في فلورنسا باستخدام أدوات لاختراق السياج المحيط بالسجن. وكان شاربيو يقضي عقوبة بالسجن لمدة 35 عامًا لإدانته في مقاطعة ماريكوبا بالتحرش بطفل والاعتداء عليه جنسيا. أما هارمون فيقضي إدانات بالحبس بتهمة الاختطاف والسطو من الدرجة الثانية.

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المصادر الإضافية • أ ب