إطلاق سراح ألماني قضى 58 عاماً من عمره في السجن

أمر القضاء الألماني في محكمة في كارلسرو بإطلاق سراح سجين يبلغ من العمر 84 سنة، ظل في الحجز منذ 58 سنة بسبب ارتكابه جريمة قتل مزدوجة.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الرجل هو أحد المحبوسين الذين قضوا أطول عقوبة في السجن في ألمانيا.

وكان الرجل أدين سنة 1963 في سن 25 في محكمة في برلين، وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد أن هاجم زوجين في سيارتهما ثم قتلهما.

وقد رفضت طلبات إطلاق سراح الرجل عدّة مرات، وكان آخرها في آيار/مايو 2020، ثم لجأت محاميته إلى الاستئناف، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام ألمانية.

ولم يعلن عن تاريخ إطلاق سراح الرجل الذي دخل السجن عندما كانت ألمانيا لا تزال مقسومة إلى دولتين، شرقية وغربية.

ويبلغ الحد الأقصى لعقوبة السجن في ألمانيا 15 سنة، ولكن يمكن للقضاء أن يحرم مدانا من إمكانية طلب السراح المشروط، بعد قضاء 15 في السجن بسبب خطورة خاصة للجريمة المرتكبة.