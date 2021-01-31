شاهد: تدريب كلاب بوليسية ترصد فيروس كورونا في عرق الإنسان ونسبة الدقة 95%

تختلف الابتكارات والوسائل لمواجهة الأزمة الوبائية التي تضرب العالم منذ أكثر من عام ويحاول الخبراء والعلماء التوصل إلى حلول من شأنها التنبؤ بالوباء ووقف تفشيها بين الناس. فبعد الروبوتات، يتم تدريب الكلاب البوليسية في فرنسا على اكتشاف مرض كوفيد- 19 باستخدام العرق البشري.

هذا المشروع الطموح يتم تطويره من قبل مستشفى جامعة بوردو بالتعاون مع مختبر سيفا لصحة الحيوانات، المختبر البيطري الفرنسي الرائد.

تم تدريب خمسة كلاب من كتائب الكلاب البوليسية التابعة لقوات الدرك الوطني في نيو أكويتين وفرقة إطفاء جيروند منذ الـ 4 يناير- كانون الثاني لتعقب الفيروس من أجل المساعدة في "استهداف الأشخاص لإجراء اختبارات تأكد الاصابة".

وتوصل المشروع إلى نتائج إيجابية إلى حد كبير حيث تستطيع الكلاب المدربة في المتوسط، اكتشاف 95 بالمئة من الحالات الإيجابية.