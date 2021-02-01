زارا محمد.. أول امرأة تنتخب على رأس المجلس الإسلامي في بريطانيا

فازت زارا محمد بمنصب أمين عام المجلس الإسلامي في بريطانيا، في انتخابات شارك فيها المنتسبون إلى المجلس، الذي يعتبر أكبر هيئة إسلامية في بريطانيا، إذ يمثّل ​​المساجد والمدارس الإسلامية والجمعيات الإسلامية، والتي جرت الأسبوع الماضي.

وتمكنت زارا محمد، المولودة في غلاسكو، والحاصلة على درجة الماجستير في قانون حقوق الإنسان ومستشارة التدريب والتطوير، من التغلب على منافسها المرشح أجمال مسرور، إمام ومذيع مقيم في لندن. وبذلك تصبح زارا محمد، اول امرأة تشغل منصب أمين عام للمجلس خلفا لـ"هارون خان" الذي شغل المنصب لوالايتين متتابعتين منذ 2016.

وفي تغريدة لها عقب فوزها، كتبت زارا محمد"إنه لمن دواعي الشرف أن يتم انتخابي لمنصب الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيا، وأتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس من أجل الصالح العام"

وفي بيان صادر عن المجلس، قالت زارا محمد: "رؤيتي هي الاستمرار في بناء هيئة تمثيلية شاملة ومتنوعة بحق، تتطلع إلى تلبية احتياجات المسلمين البريطانيين من أجل الصالح العام" مضيفة" إن انتخابي كأول امراة لمنصب الأمين العام للمجلس، هو شرف كبير وآمل أن يلهم المزيد من النساء والشباب للتقدم لتولي أدوار قيادية، إنهم مستقبل هذه المنظمة ومجتمعنا على حد سواء".

وأوضحت أيضا أنها ترغب في القيام بتحديات "من أجل محاربة المعلومات المضللة".

من جانبه، هنّأ عمدة لندن، صادق خان زارا محمد التي انتخبت كأول امرأة تتولى منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيا.

بدوره، قال هارون خان، أمين عام المجلس الإسلامي البريطاني المنتهية ولايته "لقد تشرفت بخدمة مجتمعاتنا على مدى السنوات الأربع والنصف السنة الماضية بصفتي الأمين العام لهذه المؤسسة الوطنية العظيمة" مضيفاً" لقد تحققت بعض الإنجازات المدهشة خلال فترة ولايتي والتي كانت تتويجا لتفاني المتطوعين والموظفين وأعضائنا، أتمنى كل النجاح للسيدة زارا محمد والاستمرار في قيادة هذه المنظمة صوب مستويات عليا ".