دراسة تشير إلى نقص في معدل التلقيح ضدّ كوفيد-19 بين الأميركيين السود

أفادت دراسة نشرت الإثنين إلى أن الأميركيين السود لم يتلقّوا لقاح كوفيد-19 بمعدّل يتناسب مع عددهم في الولايات المتحدة. وبين 14 كانون الأول/ديسمبر و14 كانون الثاني/يناير تلقى نحو 13 مليون أميركي الجرعة الأولى على الأقل من لقاحين مرخّص لهما في الولايات المتحدة، وفق مراكز مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها "سي دي سي"، الوكالة الفدرالية الأساسية للصحة العامة في البلاد.

ووفق البيانات فإن نحو نصف هؤلاء، أي ما يقارب 6,7 مليون، تم تحديد العرق الذي ينتمون اليه، حيث شكّل السود 5,4 بالمئة منهم مقارنة ب60,4 بالمئة من البيض و11,5 بالمئة من أصول لاتينية و6 بالمئة من الآسيويين.

ومع ذلك أشارت "سي دي سي" إلى أنّ نحو 14 بالمئة من الذين تلقّوا اللقاح قالوا إنّهم من عرقيات متعدّدة أو مختلفة غير مذكورة، ما يحدّ من إمكان التوصّل إلى نتائج مؤكدة.

وقالت "سي دي سي" إن التسجيل الأكثر دقة لـ"بيانات العرق على مستوى المصدر والولاية أمر بالغ الأهمية لضمان الكشف السريع والاستجابة للتفاوت المحتمل في حملة التلقيح ضدّ كوفيد-19".

وتم نشر الدراسة وسط تنامي القلق بشأن التفاوتات في الحصول على اللقاح في الولايات المتحدة. ففي مناطق معينة تم وضع مراكز التلقيح في أحياء ذات غالبية من السكان البيض، ويمكن ملاحظة الخلل نفسه عند الدخول الى موقع إنترنت للتسجيل من أجل حجز موعد لتلقّي لقاح.

والإثنين قالت الطبيبة مارسيلا نونيز-سميث التي عيّنها الرئيس جو بايدن للتنسيق من أجل استجابة عادلة لأزمة فيروس كورونا، إنّ الأميركيين من أصل أفريقي هم 2,9 بالمئة أكثر عرضة للحاجة إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج في حال الإصابة و2,1 بالمئة أكثر عرضة للوفاة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لهذه القضية ولتوفير "مراكز إضافية للتلقيح تستهدف الوصول الى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر"، ودعت الولايات لتطوير خطط لتوزيع عادل للقاح.