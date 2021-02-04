ترامب يرفض الشهادة في إطار محاكمته كما طلب المدعي العام الديمقراطي

طلب فريق الإدعاء الديمقراطي الخميس من الرئيس السابق دونالد ترامب الإدلاء بشهادته في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء على الكابيتول الشهر الماضي.

وقال رئيس فريق الإدعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 شباط/فبراير، "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 كانون الثاني/يناير 2021

وأضاف "نقترح أن تدلي بشهادتك التي ستتضمن بالطبع استجواباً، بين الإثنين 8 والخميس 11 شباط/فبراير". وتابع "سنكون مسرورين بتنظيم الأمر في زمان ومكان يناسبان الجميع". وأكد راسكين "إذا رفضتَ هذه الدعوة، نحتفظ بكافة الحقوق بما في ذلك، الحق بالقول خلال المحاكمة أن رفضك للإدلاء بشهادتك يؤثر كثيراً ضدك".

وردا على هذا، أعلن مستشار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس أنّ الملياردير الجمهوري لن يدلي بشهادته في إطار محاكمته التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ والتي استدعاه فريق الادّعاء الديمقراطي للإدلاء فيها بشهادة تحت القسم.

وقال جيسون ميلر إنّ "الرئيس لن يدلي بشهادة في محاكمة غير دستورية".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس الجمهوري السابق بتهمة "التحريض على التمرد" في 9 شباط/فبراير. وهو متهم بأنه شجّع مناصريه على شنّ الهجوم على الكابيتول في وقت كان البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقبيل الهجوم الذي خلّف خمسة قتلى، قال ترامب مخاطباً المتظاهرين "لن تستعيدوا بلادكم مطلقاً إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء".

وبعد أسبوع، أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يوجّه إليه الاتهام مرتين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وحوكم ترامب للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ عام 2019، بسبب ممارسته الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن نجل جو بايدن. لم يحضر ترامب هذه المحاكمة وسرعان ما برأه مجلس الشيوخ ذات الغالبية الجمهورية آنذاك، من تهمتي "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس" اللتين وجّههما إليه مجلس النواب.

ورغم أن الديمقراطيين باتوا حالياً يسيطرون على مجلس الشيوخ إلا أنه سيكون من الصعب جداً جمع عدد كاف من الجمهوريين لبلوغ الحدّ المطلوب (67 سيناتوراً من أصل 100) لإصدار حكم بإدانته.