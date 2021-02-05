البرلمان الأوروبي يدعو دول الاتحاد إلى التحلي بـ"الشفافية" بشأن عقود لقاحات كورونا وحملات التطعيم

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التحلي بمزيد من الشفافية بشان توريد لقاحات كوفيد-19. وفي هذا الصدد، دعت لجنة الصحة العامة في البرلمان الأوروبي إلى اتباع نهج واضح المعالم لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي لتجنب المعلومات المضللة المرتبطة بالفيروس.

ومن أجل الاستجابة للمخاوف المتزايدة للمواطنين الأوروبيين ، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنه "من الضروري التحلي بالشفافية من حيث التزويد بالبيانات المتعلقة بكمية جرعات اللقاح المقدمة وجدول التطعيم لكل دولة، من خلال تقديم تفاصيل تستند إلى جدول زمني، بحلول فصل الصيف".

وقال رئيس لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الغذاء، باسكال كانفين "يطالب البرلمان بنشر بيانات شاملة عن كمية اللقاحات المخصصة لكل دولة عضو على أساس شهري"، مضيفا "من خلال تقديم استراتيجية واضحة يمكننا بناء الثقة ما بين الدول، تسهم في معالجة تحديات تأخير تسليم اللقاحات، وتسريع التطعيم ومعالجة الموجة المتزايدة من عدم اليقين والمعلومات المضللة بشان الوباء في أوروبا ".

وقالت اللجنة البرلمانية " هذه المعلومات ليست شاملة بما فيه الكفاية ، كما يتضح من التجميع البسيط للبيانات الوطنية الحالية المقدمة من الحكومات الوطنية. فإن عددا قليلا فقط من البلدان أبلغ عن معلومات بالأرقام بشأن حملات التطعيم ضد الفيروس".

وأضاف أعضاء البرلمان الأوروبي، أنه "بناءً على طلب من لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الأغذية ، أطلق المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها آلية تعنى بتعقب حملات التطعيم في الدول الأعضاء"، وأضافوا "يجب استكمال هذه العملية بعناصر إضافية، مثل توقعات توصيل اللقاح إلى البلدان المعنية".

في 12 يناير- كانون الثاني 2021 ، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي مع اللجنة المعنية آخر التطورات بشأن توزيع لقاحات كوفيد-19. وخلال مناقشة عامة، الشهر الجاري، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن دعمهم الكامل للنهج المشترك للاتحاد الأوروبي في معالجة الوباء، ودعوا إلى اعتماد "الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالعقود وتوزيع اللقاحات".