شاهد: فحص عبر التنفس يكشف عن كورونا بطريقة فورية في هولندا

يُدخل أحد مراكز إجراء اختبارات كوفيد-19 في أمستردام الهولندية طريقة إضافية للكشف عن الفيروس، عبر التنفس، خلال هذا الأسبوع. وخلال الشهور المقبلة، سيكون متاحاً للهولنديين في مختلف أنحاء البلاد إجراء هذا النوع من الفحوصات.

ويعطي الاختبار عبر التنفس النتيجة بعد دقائق فقط.

ويمكن لتقنية الفحص عبر التنفس الحسم وإعطاء النتيجة النهائية في 70 بالمئة من الحالات، عبر تحليل النفس، ولكن في ثلاثين بالمئة من الحالات الأخرى، يجب إتباعُ الفحص بفحص آخر (الفحص الكلاسيكي الذي يتطلب عينة من الأنف).

وتقول ريان دي فرايز من شركة بريذومكس المصنعة للمنتج الذي سمي "سيبرونوز" إن "الآلة تحلل محتوى النفس وما فيه من جزيئيات". ثم تضيف "ما يحدث هو أن الناس تنفخ في آلة تحتوي على عدّة أجهزة رصد، وتقوم تلك الأجهزة بأخذ وزن الجزيئيات".

وتتابع دي فرايز قائلة "سريعاً يتم تحويل النتائج إلى منصتنا الرقمية عبر الإنترنت، حيث يتم تحليلها. وعندها تقارن التحاليل ببعضها بناءً على قاعدة من البيانات التي تم تحضيرها قبلاً. وبهذا الشكل نحصل على نتائج خلال ثوانٍ".