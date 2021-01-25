أعمال شغب لليلة الثانية في هولندا بعد فرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا

شهدت مدن هولندية عدة أعمال شغب الاثنين لليلة الثانية على التوالي بعد فرض حظر تجول اعتبارا من نهاية الاسبوع الفائت للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

ووقعت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت خراطيم المياه، ومجموعات من المحتجين في مدينة روتردام الساحلية، وكذلك في مدينة جيلين الصغيرة في الجنوب وفي ماستريخت، بحسب ما نقلت الشرطة ووسائل الاعلام.

وقالت شرطة جيلين في تغريدة "مواجهة مستمرة بين شرطة مكافحة الشغب وشبان يرشقونها بمفرقعات. تم توقيف شخص".

واصدر رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب قرارا يجيز للشرطة تكثيف التوقيفات. وقالت بلدية روتردام في تغريدة "حصلت توقيفات. المطلوب مغادرة أماكن" الاحتجاجات.

وفي وقت سابق الاثنين، ندد رئيس الوزراء مارك روته بما أطلق عليه بـ "العنف الاجرامي" الذي تخلل احتجاجات الاحد، معتبرا أنها "اعمال الشغب الاسوأ في اربعين عاما".

واوقفت الشرطة الاحد 250 شخصا خلال تظاهرات في أمستردام وأيندهوفن ومدن أخرى، وفق الاعلام المحلي.

وبدأت هولندا السبت أول حظر تجول على أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.