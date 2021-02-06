مستشفى إسرائيلي يعلن التوصل لعلاج جديد لكوفيد-19 فعال بنسبة 96%

أعلن مستشفى إسرائيلي أنه أنهى بنجاح المرحلة الأولى من تجربة دواء جديد لعلاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد بفعالية وصلت إلى 96%.

وقال المسؤولون في مستشفى إيخيلوف في مدينة تل أبيب إن الدواء، الذي يقلل من مهاجمة جهاز المناعة لنفسه خلال الإصابة بالفيروس، نجح في علاج 30 مصاباً بكوفيد-19 تمكن 29 منهم من مغادرة المستشفى بعد ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام من العلاج.

ووصفت المستشفى علاج "EXO-CD24" الذي طوره البروفيسور نادرب أربر بالـ"اختراق الهائل" في أبحاث مكافحة الفيروس القاتل.

كذلك أثنى الحساب الرسمي لإسرائيل باللغة العربية على موقع تويتر العلاج ووصفه بالـ"الاختراق المهم".

إختراق مهم في تطوير دواء مضاد لفيروس كورونا.. في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب تمت تجربة دواء إسرائيلي جديد يعتمد على بروتين CD24 على مصابين بكورونا في حالة متوسطة وشديدة وشُفي 96٪ منهم في وقت قصير pic.twitter.com/rqg18NkMRH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 5, 2021

ويحارب الدواء ما يسمى بـ"عاصفة سيتوكين" وهي رد فعل مناعي مفرط قد يكون مميتا لمرضى كورونا ويُعتقد أنه مسؤول عن الكثير من الوفيات المرتبطة بالفيروس.

ويستخدم الدواء ما يُعرف بـ"exosomes" وهي أكياس حاملة صغيرة تنقل المواد بين خلايا الجسم لإيصال بروتين CD24 للرئتين مما يساعد على تهدئة جهاز المناعة ويحد من تأثير عاصفة سيتوكين.

وطبقاً لشيران شابيرا، الباحثة بمختبر البروفيسور أربر، "يقع هذا البروتين على سطح خلايا الجسم وله دور معروف ومهم في تنظيم جهاز المناعة".