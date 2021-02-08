شاهد: العشرات يتظاهرون ضد نتنياهو تزامنا مع محاكمته في القدس بتهم فساد

تظاهر حوالي 150 شخصا أمام مقر محكمة في القدس، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تجري محاكمته بتهمة فساد.

ورفع متظاهرون لافتات حملت عبارة: "وزير الجريمة"، وطالب آخرون برحيل نتنياهو وبتشكيل حكومة جديدة لا فساد فيها، على حد تعبيرهم.

وكان نتنياهو دفع ببراءته، فيما تستمر المحاكمة، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات العامة، التي يطمح خلالها في تمديد حكمه المستمر منذ 12 سنة. ووجهت اتهامات إلى نتنياهو العام الماضي تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة.