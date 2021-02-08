طلب محامو دونالد ترامب الاثنين من مجلس الشيوخ العدول فورا عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطرا على الديموقراطية".

وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فورا لاغية وفي غير محلها".

في حين اعتبر، الاثنين، النواب الديموقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء أن الرئيس السابق ارتكب "انتهاكا للدستور هو الأخطر الذي يرتكبه رئيس أميركي" عبر "تحريض" أنصاره على مهاجمة الكابيتول، وأكدوا في مرافعة مكتوبة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "جهوده للتهرب من مسؤوليته غير مجدية"، في إشارة الى طلب محامي ترامب في وقت سابق العدول عن محاكمته، مشددين على أن "الأدلة" ضده "دامغة".