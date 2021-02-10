كيف كادت عملية قرصنة إلكترونية ان تتسبب في تسميم الآلاف من سكان منطقة أمريكية؟

نجح قرصان معلوماتية في الدخول بصورة غير قانونية إلى شبكة أجهزة كمبيوتر تابعة لمصنع مياه في فلوريدا، معطيا تعليمات بزيادة تركيز مادة كيميائية إلى مستوى خطر، على ما أفادت الشرطة المحلية.

وقد جرى رصد هذه القرصنة سريعا وصُحح الوضع بما يحول دون تعريض الآلاف من السكان المحليين في المنطقة الواقعة بضواحي مدينة تامبا لخطر التسمم، وفق ما أوضح بوب غوالتييري قائد شرطة منطقة بينيلاس.

لكن غوالتييري أشار إلى أن هذا الهجوم السيبراني يجسد الخطر الذي يشكله قراصنة المعلوماتية على البنى التحتية الأمريكية.

وقد رُصد الاختراق الخبيث لنظام المعلوماتية في مصنع أولدسمار لمعالجة المياه الجمعة من جانب فني معلوماتية فوجئ برؤية أحدهم يحرك من بعد مؤشر فأرة (ماوس) الجهاز للضغط على خاصية تغيّر مستوى تركيز هيدروكسيد الصوديوم في المياه.

هذه المادة الأساسية في التحكم بالوسط القلوي أو بحموضة المياه، تحمل خطورة في حال وجودها بمستوى تركيز مرتفع.