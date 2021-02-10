الادعاء الديمقراطي: ترامب كان "المحرّض الرئيسي" على هجوم الكابيتول

قال ممثلو الادعاء الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ الأربعاء خلال محاكمة الرئيس السابق، إنّ دونالد ترامب أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أنّ الانتخابات سُرِقت، ثم صار "محرضا رئيسيا على تمرد خطير" طاول مبنى الكابيتول.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين "ستظهر لكم الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجا بريئا"، وأنّه "تخلى عن دوره كقائد أعلى للجيش وصار محرضا رئيسيا على تمرّد خطير.

وأضاف "وعندما وقعت أعمال العنف (...) كما كان متوقعا واجتاحت الفوضى هذه الهيئة ومجلس النواب، سنبيّن لكم أنه تخلى تماما عن واجبه كقائد أعلى للجيش لوقف العنف وحماية الحكومة".