قرر صانع حلويات والخباز في مدينة باساو الألمانية، أن يقدم لزبائنه نوعًا مختلفًا من اللقاح، في محاولة لمواجهة الأخبار السلبية حول لقاحات فيروس كورونا.
ويعرض والتر سيمون "اثني عشر لقاحًا مختلفًا" ويستطيع الزبون اختيار نكهة المربى المفضلة (مربى أناناس، شوكولاتة بيضاء، مشمش كلاسيكي، مربى برقوق وغيره)، ثم حقنها داخل كعكة الدونات الطازجة.
كما يمكن للزبون شراء حقنة مملوءة مسبقًا بالمربى لأخذها إلى المنزل.
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