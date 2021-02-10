من خشب الخلنج إلى الغليون: تعرف على صانع الغليون الوحيد في تونس

ينحني أنيس بوشناق في ورشته في شمال غرب تونس على آلة عمرها نحو مئة عام يحوّل بها قطعة من خشب الخلنج إلى غليون، وهي حرفة جلب جدّه أسرارها من أوروبا قبل نصف قرن، ويأمل أنيس في أن ينقلها بدوره.

أنشأت عائلة بوشناق المحترف قبل نصف قرن على إحدى الطرق الملتوية في مدينة طبرقة التي تستقطب السيّاح الأجانب بفضل تلالها الخضراء المطلة على البحر المتوسط على بعد بضعة كيلومترات من الجزائر.

تتميز هذه المنطقة الزراعية في شمال تونس بامتداد الغابات واحتوائها على شجر الفلين بالاضافة الى الخلنج الذي استعمله الفرنسيون لمدة طويلة كمادة لصناعة الغليون.

في العام 1968 جلب جدّ سامي الشاذلي بوشناق من سويسرا آلات الثقب والتجويف لتمكنه من تحويل خشب الخلنج في مشغله في طبرقة. ورفض الفرنسيون في المقابل منح الجدّ أسرار الحرفة وخباياها.

إلا أن الشاذلي جمع ما أمكنه من تقنيات العمل من خلال استراق النظر عبر نافذة ورشة في مدينة سان كلود في منطقة جورا الفرنسية التي كانت آنذاك عاصمة الغليون المصنوع من خشب الخلنج.

أشعر بثقل المسؤولية لأني الوحيد لكي أمرّر المشعل لشخص آخر

حظي غليون بوشناق بسمعة لا بأس بها، ولم يفكر أنيس يوماً بضرورة تولي مهمة الحفاظ على هذه الحرفة، هو الذي كان يعيش منذ عشر سنوات في فرنسا حيث يعمل في قطاع المطاعم.

عاد أنيس في العام 2011 الى تونس حين توفي الجد وقرّر منذ ذلك التاريخ إحياء الورشة وإعادة أمجادها. ويروي أنيس لوكالة فرانس برس أن أحد المولعين بجمع الغلايين في تونس هو الذي نقل إليه الشغف بهذا العمل.

بقول أنيس "لقد كشف لي عن آفاق المهنة". ويتحدث أيضا عن مساعدة حرفي كان يعمل مع جدّه، أفشى له بكل أسرار مراحل الصناعة وتقنياته، قبل أن يقرّر الحفيد في العام 2020 الغوص في أغوار هذا الفن.

أصبح أنيس في سنّ 37 عاما يملك تصاميم خاصة به وتلقى استحسان كثيرين، وأصبح الوحيد في تونس ومن بين قلّة في المنطقة الذين يحترفون صناعة الغليون بالطريقة اليدوية. وبدأ التعامل مع زبائن من المحامين والسياسيين والأطباء ثم مع جامعين للغليون ودبلوماسيين "يرغبون بإهداء قطع أصلية".

يتميز خشب الخلنج بمقاومته للحرارة وهو لا يحتوي على أي طعم، ما يتيح من تذوق نكهات التبغ الصافية. يقول الحرفي وقد ظهرت نُدب على يده من آثار صقل الخشب "أشعر بفخر بأني صانع الغليون الوحيد في تونس، ولكن وبصراحة أحبذ لو كانت توجد منافسة لأنها تدفعني للتقدم أكثر". ويتابع "السوق كلّه لي، وأشعر بثقل المسؤولية لأني الوحيد لكي أمرّر المشعل لشخص آخر".

يجفف أنيس خشب الغليون قبل صناعته من أربعة إلى عشرين عاما AFP

يعمل مع أنيس حرفيان، وأمامه طلبات لا تنتهي للتجهيز، لكنه يقول "كل غليون أنجزه يباع".

مغارة علي بابا

يقضي أنيس معظم الوقت في ورشته في ساحة منزل العائلة، حيث يستلهم التصاميم التي ينفذها لاحقا. ويقول "ينتابني إحساس بالرجوع الى الوراء أمام هذه الآلات القديمة.. ومهمة المحافظة على طريقة الصناعة التقليدية للغلايين مثلما كان يفعل أبي وجدّي في السابق".

وفي تقديره "هي ورشة ومتحف وبداخلها روح"، لدرجة أنه يكتفي بعمليات التنظيف الضرورية في المكان ويترك للعناكب مجالا لبناء بيوت على الآلات.

يبدأ العمل باختيار قطعة من الخشب داخل الورشة التي يطلق عليها اسم "مغارة علي بابا"، وهي غرفة أرضية تحتوي على كنز العائلة من قطع صغيرة من خشب الخلنج، مجففة منذ قرابة عشرين عاما.

يكشف أنيس أنه يملك "كميات تكفي للعمل طوال السنوات العشر المقبلة" بوتيرة لا تتجاوز صناعة غليونين كل يوم. يقطع خشب الخلنج في البداية ثمّ يغلى في الماء لمدة 12 ساعة ليُجفّف من أربعة أعوام الى عشرين عاما، وكلما طالت سنوات التجفيف، تحسنت نوعية الخشب.

يقدم أنيس يقدم بديلا عن الصورة النمطية للسياحة في البلاد والتي تختزل بصورة جمل ونخيل أو سجاد.. AFP

يفضل أنيس القيام بكل مراحل الصناعة من تقطيع وتشكيل وتجويد للقطع يدويا، ويقول "باستطاعتي العمل بآلات حديثة وذلك يسهل المهمة، ولكن أفضل مواصلة العمل يدويا لأنني أجد فيه سعادة".

يواجه قطاع الصناعات التقليدية في تونس تبعات وخيمة بسبب وباء كوفيد-19 واضمحلال السياحة في البلاد، لكن أنيس يقدم بديلا عن الصورة النمطية للسياحة في البلاد والتي تختزل بصورة " جمل ونخيل وسجاد".