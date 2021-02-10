من هي الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول؟

لجين الهذلول، ناشطة حقوقية سعودية ولدت 31 يوليو- تموز 1989 في جدّة ثم عاشت مع أسرتها في الرياض. نشطت لجين ضد حظر قيادة المرأة للسيارات ونظام ولاية الرجل في السعودية، درست الأدب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية. في العام 2015 صنّفت كثاني أقوى امرأة في العالم العربي بحسب تصنيف مجلّة "أرابيان بزنس".

وكانت الهذلول قد أوقفت مع نساء أخريات في المملكة العربية السعودية في أيار/مايو 2018، جميعهن يعلمن في مجالات مختلفة لدعم حقوق المرأة. جاء ذلك تزامناً مع إنهاء السعودية حظر قيادة السيارات التي كان مفروضاً على النساء سابقاً.

ووقتها أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة بـ"تقديم معلومات سرية لدول غير صديقة". ونشرت صحف مؤيدة للحكومة السعودية مقالات وصفت المعتقلات بـ"الخائنات".

ودفع إيقاف الهذلول وغيرها من الناشطات السعودية منظمات ومؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان والمرأة إلى انتقاد المملكة العربية السعودية بشدّة، كما تضامنت نساء حول العالم مع المعتقلات.

وصدرت تقارير تحدثت عن أن الهذلول تعرّضت للتعذيب في السجن، بما في ذلك الانتهاكات الجسدية، كما قالت أسرتها إنها رفضت صفقة "نفي تعرضها للتعذيب لقاء الإفراج عنها" في شهر آب/أغسطس الماضي. ونفت الرياض تلك التقارير.

وبشأن مزاعم تعذيب الهذلول، كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية "إذا كان هذا الأمر صحيحاً فهو بشع جداً، فالإسلام يحرم التعذيب وقوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب وحتى النفس البشرية تحرم التعذيب، وسأقوم بنفسي بمتابعة هذا الأمر".