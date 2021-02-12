الاستخبارات الدنماركية: الموقوفون بشبهة التحضير لهجوم لديهم دوافع "إسلامية متطرفة"

أعلنت الدنمارك أن 14 شخصا تم توقيفهم في الدنمارك وألمانيا بشبهة التحضير لهجوم بمتفجرات، لديهم دوافع "إسلامية متطرفة"، حسبما أعلن جهاز الاستخبارات الدنماركية الجمعة.

وكان جهاز الاستخبارات قد أكد الخميس اعتقال 13 شخصا في نهاية الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي كوبنهاغن، وشخص آخر في ألمانيا. وقالت الاستخبارات في بيان إن "العملية جاءت بسبب الاشتباه بأنه يجري التحضير لشن هجوم إرهابي بدوافع إسلامية متطرفة".

وأوضحت أن الموقوفين الـ13 في الدنمارك اعتقلوا بشبهة "التخطيط لشن هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة تنفيذ عمل إرهابي". ويشتبه في أنهم "حصلوا على موادّ ومكوّنات متفجّرات، فضلاً عن أسلحة"، أو تآمروا للحصول عليها.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الموقوفين الـ13 هم ثمانية رجال وخمس نساء.

وفي ألمانيا ذكر المدعون الخميس أن ثلاثة من المشتبه بهم أشقاء من سوريا، تم توقيف اثنين منهم في الدنمارك والثالث في مقاطعة هسن الألمانية. وتنبهت الشرطة للثلاثة عندما طلبوا شراء مواد كيميائية على الإنترنت يمكن استخدامها في صنع مواد متفجرة.