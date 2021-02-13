روحاني يحذر من موجة رابعة من كوفيد-19 مع تزايد الإصابات في إيران

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت من احتمال مواجهة "موجة رابعة" من انتشار فيروس كورونا في ظل تسجيل زيادة للإصابات في بعض المناطق، مع تلقي الجمهورية الإسلامية دفعة ثانية من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي.

وقال روحاني وذلك في كلمة متلفزة خلال اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 "هذا تحذير لنا جميعا"، وأشار الى أن بعض مدن محافظة خوزستان (جنوب غرب) بلغت المستوى "الأحمر"، وهو الأعلى في سلّم التصنيف الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد أسابيع من مستويات أدنى في عموم البلاد، وتابع "هذا يعني أننا بدأنا نتجه نحو موجة رابعة (من انتشار الفيروس). علينا التحلي باليقظة لمنع ذلك".

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بالجائحة في منطقة الشرق الأوسط، وسجلت رسميا ما يناهز 59 ألف وفاة من أصل أكثر من 1,5 مليون إصابة. وتراجعت أرقام الوفيات والإصابات نسبيا في الأسابيع الماضية، بعدما بلغت "الموجة الثالثة" ذروتها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وسجلت البلاد أقل من سبعة آلاف إصابة يوميا منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر، لكن المعدلات بدأت بتخطي هذا الرقم اعتبارا من أوائل شباط/فبراير، وتراجعت الوفيات اليومية الى ما دون المئة في الأسابيع الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو.

وأتت تصريحات روحاني غداة تأكيد مدير العلاقات العامة لوزارة الصحة كيانوش جهانبور مساء الجمعة، وصول 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي، وهذه هي الدفعة الثانية من اللقاح تتسلمها الجمهورية الإٍسلامية، بعد أولى في الرابع من شباط/فبراير.

بعد وصول الدفعة الأولى، أطلقت إيران التي يزيد تعداد سكانها عن 80 مليون نسمة، حملة تلقيح ضد كوفيد-19 من المقرر أن تستهدف في مراحلها الأولى العاملين في المجال الصحي والمسنّين والذين يعانون من أمراض مزمنة، وفق مسؤولين إيرانيين.

وكان جهانبور أفاد أن طهران اشترت مليوني جرعة من اللقاح الروسي، على أن يتم تسلمها على مراحل، وأفاد وزير الصحة سعيد نمكي في وقت سابق أن إيران تتوقع تسلم 4,2 ملايين جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية/السويدية عبر آلية "كوفاكس" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. كما تعمل الجمهورية الإسلامية على تطوير مشاريع لقاحات محلية.