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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: الكونغرس الأمريكي يمنح ميداليته الذهبية لشرطي وقف في وجه مقتحمي الكابيتول

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بقلم:  يورونيوز
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يوجين غودمان في اليوم الرابع من محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول 12 فبراير 2021
يوجين غودمان في اليوم الرابع من محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول 12 فبراير 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
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صفق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بحرارة الجمعة خلال مراسم منح شرطي أمريكي أعرق وأعلى وسام استحقاق في البلاد.

ومنح يوجين غودمان، ضابط شرطة الكابيتول الأمريكي والذي ساعد في إبعاد حشد من المهاجمين عن قاعة مجلس الشيوخ خلال أعمال الشغب في واشنطن يوم 6 كانون الثاني/ يناير، الميدالية الذهبية للكونغرس وهي أعلى وسام مدني للهيئة.

ولم يكن غودمان وحده المكرم بل شُمل في التكريم كذلك ضباط كابيتول آخرين، في لفتة من الكونغرس للتعبير عن التقدير الوطني لما قام به هؤلاء، حيث تمنح عادة هذه الميدالية للإنجازات والإسهامات المتميزة.

أول من منح هذا التكريم على الإطلاق كان جورج واشنطن أول رؤساء الولايات المتحدة، ثم على مر السنين، منحت الميدالية لقادة عسكريين وكتاب ورياضيين ورموز الحقوق المدنية.

المصادر الإضافية • أ ب