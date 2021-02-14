الاتحاد الأوروبي سيسرع اعتماد اللقاحات المضادة لنسخ كوفيد-19 المتحورة

أعلنت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس إن الاتحاد الأوروبي سيرع من وتيرة إجراءات اعتماد لقاحات كوفيد-19 التي تم تعديلها لمواجهة السلالات المتحورة من الفيروس.

وقالت كيرياكيدس لصحيفة "أوغسبرغر ألغمين" الألمانية ""لقد قررنا الآن أنه لن يتعين على اللقاح الذي طوره المصنعون لمكافحة الطفرات الجديدة بعملية الموافقة الكاملة".

وأضافت "ستكون (الموافقة) أسرع حتى يمكن توفير لقاحات مخصصة دون التضحية بمعايير السلامة".

ودافعت المفوضة عن برنامج الاتحاد الموحد من اجل التطعيم ضد كوفيد-19 على الرغم من تعرض خطته لعدد من التأجيلات في الإمداد.

وأضافت "من الخطأ الإشارة إلى أننا ارتكبنا الأخطاء فقط. بدون الاتحاد الأوروبي، من المحتمل ألا يحصل المواطنون في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بغض النظر عن الحجم والقوة الاقتصادية، على اللقاحات".

وأكدت كيرياكيدس أنه سيتم توفير ما لا يقل عن 700 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بنهاية شهر سبتمبر – أيلول القادم وهو ما سيكون "أكثر من كافٍ لـ70% من سكان الاتحاد الأوروبي".

و سيتم توفير 300 مليون جرعة من اللقاحات الثلاثة المعتمدة بواسطة الاتحاد (فايزر-بيونتك وموديرنا وأسترازينيكا) بحلول نهاية يونيو – حزيران وهو ما سيكفي لتطعيم ثلث مواطني التكتل، بحسب تصريح كيرياكيدس.

ومن المحتمل زيادة هذا العدد إذا ما تم إضافة لقاح شركة جونسون آند جونسون في المستقبل القريب.